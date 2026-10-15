Wholesale prices increased by 6.3% for the year ending in September, the largest annual increase since 2022, the Bureau of Labor Statistics reports.
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