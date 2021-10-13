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Умер гендиректор компании - производителя игрушек Hasbro

Умер гендиректор компании - производителя игрушек Hasbro

ТАСС, 13 октября. Генеральный директор американской компании Hasbro, занимающейся производством игрушек и настольных игр, Брайан Голднер умер во вторник в возрасте 58 лет.

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