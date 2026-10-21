Флагманский гибридный кроссовер Voyah Taishan обзаведется версией с пятиместным салоном. Об этом рассказала пресс-служба марки в России: в дополнение к трехрядному шестиместному варианту интерьера, у Voyah Taishan теперь будет и двухрядная вариация салона – с пятью местами и просторным багажником.