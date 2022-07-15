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Светская львица Расковалова впервые прокомментировала скандальную переписку ее мужа с Собчак

Светская львица Расковалова впервые прокомментировала скандальную переписку ее мужа с Собчак

Светская львица Яна Расковалова дала первый комментарий Мадонне Мур на YouTube-канале, насчет слитой в Сеть много лет назад скандальной переписке ее мужа бизнесмена Вадима Расковалова с ее подругой журналисткой Ксенией Собчак, передает СТ news.

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