Светская львица Расковалова впервые прокомментировала скандальную переписку ее мужа с Собчак

Светская львица Яна Расковалова дала первый комментарий Мадонне Мур на YouTube-канале, насчет слитой в Сеть много лет назад скандальной переписке ее мужа бизнесмена Вадима Расковалова с ее подругой журналисткой Ксенией Собчак, передает СТ news.