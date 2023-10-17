Политолог Орлов: действие скидки на штраф за нарушение ПДД нужно продлить

Срок действия скидки на уплату штрафа за нарушение правил дорожного движения, зафиксированного камерой, следует продлить до 30 дней, а совершенного в другом регионе – до 40 дней, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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