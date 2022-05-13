22+5+5 от Джордана Лойда помогли «Зениту» выиграть у УНИКСа 4-й матч

22+5+5 от Джордана Лойда помогли «Зениту» выиграть у УНИКСа 4-й матч

Джордан Лойд стал самым полезным игроком «Зенита» в победном 4-м матче серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа (75:69, 3-1).

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