На Федеральном военном мемориале МО РФ дан старт поисковому сезону в рамках «Вахты памяти - 2024»

В 2024 году поисковиками запланировано проведение более 380 поисковых экспедиций, в том числе 94 на территории Московской области и 10 в рамках проекта «Битва за Москву» при поддержке Правительства Московской области.
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