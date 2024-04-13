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Закон, порядок, государство

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На Федеральном военном мемориале МО РФ дан старт поисковому сезону в рамках «Вахты памяти - 2024»

На Федеральном военном мемориале МО РФ дан старт поисковому сезону в рамках «Вахты памяти - 2024»

В 2024 году поисковиками запланировано проведение более 380 поисковых экспедиций, в том числе 94 на территории Московской области и 10 в рамках проекта «Битва за Москву» при поддержке Правительства Московской области.

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