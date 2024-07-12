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Больше половины россиян выбирают подержанные автомобили

Больше половины россиян выбирают подержанные автомобили

Для большинства россиян новизна автомобиля — не самый принципиальный фактор при покупке. Чаще всего респонденты ориентируются на стоимость, марку, класс и характеристики машины, выяснила в ходе репрезентативного опроса СК "Росгосстрах", с результатами которого ознакомилась "Газета.

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