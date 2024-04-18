В Кургане решили защитить аэропорт дамбой

Местный аэропорт находится на расстоянии менее одного километра от реки Тобол, напомнили там. В связи с этим обстоятельством для защиты аэропорта и прилегающего жилого сектора Кургана от паводковых вод была возведена дамба длиной в несколько километров.
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