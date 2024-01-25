Налоговая служба выступила с анонсом для экономических агентов

Государственная налоговая служба (ГНС) сообщает об утверждении перечня экономических агентов, которые будут использовать контрольно-кассовое оборудование, подключенное к Автоматизированной информационной системе «Электронный мониторинг продаж», согласно видам деятельности и в сроки, установленные в приложении к Решению Межведомственной комиссии по контрольно-кассовому оборудованию, отмечает Noi.