Зараженный корм для собак стал источником африканской чумы свиней в Италии

Генотип 2 вируса африканской чумы свиней (АЧС) попал на итальянский остров Сардиния через отходы, которыми кормили собак, заявили ветеринарные власти на заседании секции здоровья и благополучия животных Постоянного комитета по растениям, животным и продовольствию Еврокомиссии, 28 октября сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.