Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Мещерякова

Коллеги ценили и уважали его за профессионализм, требовательность, преданность родному городу. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы администрации Красногвардейского района Георгия Мещерякова.
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