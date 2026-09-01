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Царьград

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Масуд Пезешкиан: Иран не инициировал войну с США, но ждет гарантий

Масуд Пезешкиан: Иран не инициировал войну с США, но ждет гарантий

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не был инициатором войны с США и нацелен на дипломатию.

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