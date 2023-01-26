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Бен Симмонс – об агрессии болельщиков Филадельфии: «Восемь по десятибалльной шкале»

Защитник «Нетс» Бен Симмонс оценил уровень агрессии болельщиков в Филадельфии во время матча против своей бывшей команды «Сиксерс» (133:137).

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