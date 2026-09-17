Демонстратор китайского сверхзвукового самолета TMS-10 вышел на финальную сборку перед первыми испытаниями

Модель самолета TMS-10 в масштабе 1:18 / © Courtesy of Tianmushan Laboratory Сотрудники лаборатории Тяньмушань, которые ведут разработку TMS-10, сообщили, что демонстратор в настоящее время проходит заключительную сборку и интеграцию.
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