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Царьград

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Католикос Гарегин II вновь не явится в суд по делу епископа

Католикос Гарегин II вновь не явится в суд по делу епископа

Пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина проинформировала, что Католикос всех армян и шесть иерархов Армянской Апостольской церкви вновь не явятся на судебное заседание, назначенное на сегодняшний день.

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