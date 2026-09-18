Католикос Гарегин II вновь не явится в суд по делу епископа

Пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина проинформировала, что Католикос всех армян и шесть иерархов Армянской Апостольской церкви вновь не явятся на судебное заседание, назначенное на сегодняшний день.
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