Дождь с грозой ожидается в столице с 15:00 до 22:00

Дождь и гроза прогнозируются сегодня в Москве с 15:00 до 22:00. По предупреждению синоптиков, ветер может усиливаться в порывах до 15 метров в секунду.
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