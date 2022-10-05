Как Поморье стало всероссийским «окном в Европу»

С нами не соскучишься!

Крестьяне Русского Севера – свободный народ, не знавший татарских нашествий и крепостной повинности, преуспевший в судостроении, международной торговле, освоивший дальние рубежи морского северного пути и заложивший уникальные народные промыслы.