С нами не соскучишься!

8 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nyha
    заебись подборка...«Половой акт прер...
  • Михаил Васильев
    Дерьмо подгорелое, его наверное неделю назад готовили!Завтрак туриста
  • samvel torosjan
    Палата номер 6 отдыхает😂10 самых страшных...

Как Поморье стало всероссийским «окном в Европу»

Как Поморье стало всероссийским «окном в Европу»

Крестьяне Русского Севера – свободный народ, не знавший татарских нашествий и крепостной повинности, преуспевший в судостроении, международной торговле, освоивший дальние рубежи морского северного пути и заложивший уникальные народные промыслы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх