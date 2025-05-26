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Названа неожиданная причина чувствительности зубов

Названа неожиданная причина чувствительности зубов

Чувствительность зубов может быть связана с их изначальной функцией — и это вовсе не жевание. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Nature, первые зубоподобные структуры у древнейших рыб возникли более 500 миллионов лет назад как сенсорные органы, а не как инструмент для пищи.

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