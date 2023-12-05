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Позорище: американский «Абрамс» оказался привередливым словно «Феррари»

Позорище: американский «Абрамс» оказался привередливым словно «Феррари»

Американская техника не устаёт поражать какими-то немыслимыми требованиями по её обслуживанию! Словно какой-то болид «Формулы-1», где на питстопе и техосмотр проведут, и прохладной колы нальют, и массажики сделают, и бровки-ноготочки поправят… Это точно техника для реальной жизни, а не для парадов? Смотрим на факты: В американском журнале Forbes предупреждают, что танки Abrams М-1 в любой момент могут выйти из строя, например, из-за слишком хрупких фильтров двигателя.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Дык слава их разведке. Это ее заслуга. Она определяет как в пррбалтике где им можно а где нельзя. Чтобы у вас не возникло предубеждения то могу просветить. Пендосы построили свою танковую схему боя в точь точь как Вермахт. В Вермахте на танки работали все и мотоциклисты и авиация которую они могли легко вызвать по рации и артилерия создавая для танков опорные пункты из которых они проводили атаку. Вот только после Курска в котором из за минных полей многое из этого не удклось применить в полной мере и даже их авиация отимела их переправу с пладздармом фашисты стали применять танки без поддержки всего этого богатства. Уже не было сил и средств. Так же и пендосы у них на танкистов работает и авиация и разведка и прочие подразделения на подхвате. А что такое Абрамс без всего этого? Да просто кусок говна.
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59 мин.
Валерий Вадимов
фатально
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19 мин.
Галина Чужая
Они впаривают эту недотрогу Украине, чтобы на эти деньги построить новые. Ведь помощь, которая выделяется Украине практически остаётся в ВПК США.🤣🤣🤣🤣
Ответить
15 мин.

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