Позорище: американский «Абрамс» оказался привередливым словно «Феррари»

ОТ

Олег Тимофеев

Дык слава их разведке. Это ее заслуга. Она определяет как в пррбалтике где им можно а где нельзя. Чтобы у вас не возникло предубеждения то могу просветить. Пендосы построили свою танковую схему боя в точь точь как Вермахт. В Вермахте на танки работали все и мотоциклисты и авиация которую они могли легко вызвать по рации и артилерия создавая для танков опорные пункты из которых они проводили атаку. Вот только после Курска в котором из за минных полей многое из этого не удклось применить в полной мере и даже их авиация отимела их переправу с пладздармом фашисты стали применять танки без поддержки всего этого богатства. Уже не было сил и средств. Так же и пендосы у них на танкистов работает и авиация и разведка и прочие подразделения на подхвате. А что такое Абрамс без всего этого? Да просто кусок говна.