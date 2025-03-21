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«Растим патриотов»: законодательства о патриотическом воспитании планируют усовершенствовать

«Растим патриотов»: законодательства о патриотическом воспитании планируют усовершенствовать

На заседании рабочей группы комитета Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике депутаты обсудили совершенствование регионального законодательства о патриотическом воспитании.

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