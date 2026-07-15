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Пять детей, развод и побег мужа: как спустя 20 лет живет родившая в 11 лет московская школьница Валентина Исаева

Пять детей, развод и побег мужа: как спустя 20 лет живет родившая в 11 лет московская школьница Валентина Исаева

Спустя почти двадцать лет после того, как история одиннадцатилетней московской школьницы Валентины Исаевой, родившей ребенка от совершеннолетнего квартиранта, потрясла страну, ее жизнь сделала очередной крутой поворот.

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