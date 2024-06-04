«Убил собаку, чтобы съесть»: в Омске вынесли приговор живодеру. По версии следствия, 33-летний житель, будучи пьяным, жестоко убил безнадзорного пса, чтобы потом съесть.
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«Убил собаку, чтобы съесть»: в Омске вынесли приговор живодеру. По версии следствия, 33-летний житель, будучи пьяным, жестоко убил безнадзорного пса, чтобы потом съесть.