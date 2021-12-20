RT НА РУССКОМ

9 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasja Chabibulin
    Кому нужна эта латвия«Подзаработать на...
  • Георгий Михалев
    Он ненужный свидетель и соисполнитель ликвидации Боинга, свидетелей и исполнителей спецоперации ЦРУ. Так, что и за бу...Порошенко не явит...
  • Алексей Андреевич
    маловатоБолее 65 млн росс...

Юрист Ярмуш отреагировала на идею освободить ряд семей от пошлины за нотариальные услуги

Юрист Ярмуш отреагировала на идею освободить ряд семей от пошлины за нотариальные услуги

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение освободить многодетные и малоимущие семьи от госпошлины за нотариальные действия в случае смерти одного и (или) обоих родителей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх