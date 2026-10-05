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Царьград

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СК России арестовал пассажира за нападение на проводницу в поезде

СК России арестовал пассажира за нападение на проводницу в поезде

В Костромской области передано в суд дело о нападении на поездную бригаду. Пассажир поезда Челябинск - Санкт-Петербург 30 марта вытолкнул проводницу, причинив ей вред, и угрожал убийством начальнику поезда.

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