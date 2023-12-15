15 декабря - День профилактики травматизма.

Травматизм представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни взрослых и детей.Ежегодно миллионы людей на планете из-за личной беспечности и неосторожности или по чьей-то преступной халатности и безответственности получают травмы, становятся инвалидами, лишаются жизни.