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Денис Иванов — чемпион России по BMX-фристайлу «дерт»

В столице Чеченской Республики — Грозном — завершилось одно из самых зрелищных событий в российском экстремальном спорте — Чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине «дёрт».

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