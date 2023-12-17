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Салливан о «Питтсбурге» после 0:7 от «Торонто»: «Сыграли не очень хорошо. Я обязательно все разберу. Пока не знаю, как отреагирую»

«Мы просто сыграли не очень хорошо. Я обязательно все разберу. Пока не знаю, как я на все это отреагирую.

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