18 южноуральцев победили в премии «Человек труда – 2026»

В финал Всероссийской премии «Человек труда – 2026» от Челябинской области вышли инженер-технолог ядерного центра из Снежинска Георгий Татарченко, инженер-технолог ПО «Маяк» Кирилл Муртазин и инженер по робототехнике Челябинского кузнечно-прессового завода Анатолий Горбачёв.