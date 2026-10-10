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Царьград

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18 южноуральцев победили в премии «Человек труда – 2026»

18 южноуральцев победили в премии «Человек труда – 2026»

В финал Всероссийской премии «Человек труда – 2026» от Челябинской области вышли инженер-технолог ядерного центра из Снежинска Георгий Татарченко, инженер-технолог ПО «Маяк» Кирилл Муртазин и инженер по робототехнике Челябинского кузнечно-прессового завода Анатолий Горбачёв.

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