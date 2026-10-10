18 южноуральцев победили в премии «Человек труда – 2026»

В финал Всероссийской премии «Человек труда – 2026» от Челябинской области вышли инженер-технолог ядерного центра из Снежинска Георгий Татарченко, инженер-технолог ПО «Маяк» Кирилл Муртазин и инженер по робототехнике Челябинского кузнечно-прессового завода Анатолий Горбачёв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пока Набиуллина п...
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым