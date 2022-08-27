Директор минского «Динамо»: «Попросил бы не ставить вопрос так, что сборной Беларуси нет. ИИХФ рано или поздно образумится»

Гендиректор минского «Динамо» отказался считать, что сборной Беларуси сейчас нет. – В связи с нынешней ситуацией, которая складывается вокруг национальной сборной, которая не сможет принять участие на всех крупнейших международных турнирах всех возрастов, значит ли это, что минское «Динамо» сконцентрируется на своих внутренних задачах в КХЛ, немного пренебрегая развитием игроков для национальной сборной, в том числе молодых белорусов? – То, что касается национальной сборной Беларуси, она всегда была, есть и будет.