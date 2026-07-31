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Палмер об Алонсо: «Глоток свежего воздуха для игроков «Челси». Нам нравятся его идеи»

Хавбек « Челси » Коул Палмер доволен идеями нового тренера «синих» Хаби Алонсо. « Хаби Алонсо стал глотком свежего воздуха для нас, игроков.

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