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Царьград

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Доллар превысил 81 рубль впервые с начала апреля

Доллар превысил 81 рубль впервые с начала апреля

С расчетный курс доллара на внебиржевом рынке превысил 81 рубль впервые с 1 апреля. На Московской бирже торги долларом приостановлены с лета 2024 года; курс юаня служит основным ориентиром для операций с рублём.

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