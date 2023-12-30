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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Филатов: «Не удивлюсь, если «Ак Барс» вылетит в первом раунде. У Казани нет игры на протяжении продолжительного периода времени»

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова проиграла 5 из 6 последних матчей и идет на седьмом месте в таблице Востока.

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