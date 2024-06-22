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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чисто Питер» и ФК «10» поборются за выход в следующий раунд Кубка Лиги

22 июня, суббота  «Чисто Питер» – ФК «10», начало в 14:00 Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

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