В Харькове после удара беспилотника начался мощный пожар

В центре Харькова начался мощный пожар. Об этом сообщает издание «Общественное Харьков» в Telegram. Представитель спасательной службы региона Евгений Василенко уточнил, что огнем охвачены склады и производственные помещения на площади в две тысячи квадратных метров.
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