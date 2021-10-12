Forbes (США): Эстония собирается нацелить ракеты на основное слабое место России

ВовкинВоенное делоForbes (США): Эстония собирается нацелить ракеты на основное слабое место России Эстонские вооруженные силы закупают противокорабельные крылатые ракеты дальностью около 320 километров.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийДурилки картонные ! Чухонцы не понимают, что их хуторское государство это сплошное слабое место !Александр ТимаковИнтересно, а Эстония успела подумать о том, что с ней станет в случае агрессии? Или она как обычно тормозит?Андрейони сначала купят, а думать - долго-долго, будут потом...YvanДумать? Или делать вид, что думают?Владимир ЛапшинВы всегда пугаете ежика голым задом?Михаил АбросимовПлощадь калининградской области 15000 кв км, а не 224, как указывает афтор. Видя как афтор произвольно кромсает цифры, возможно, что и дальность этих ракет не 300 км, а 3..YvanА может и все 500 км. Знает только Генштаб. А остальным - необязательно.Михаил ППыль в глаза. С из вмф 300 человек, с автоматами в зубах может это и выглядит грозным вооружением. А вот для Балтийского флота это всего лишь игрушка для учений.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВА как Вам ракеты любого вида в руках не эстонцев а янки , которых они у себя пригрели . Когда-то правительство говорило , что нам не страшен серый волк и должны сразу их уничтожать по прибытию в страну ещё на их границе . Ну хоть пукните или напрягитесь или вы совсем обленились . И мне например наплевать долетит она до вас , а вот бабушку будет жаль , которая живёт и в Белоруссии и в России, но чуть ближе .БОБорис ОсиповКомментировать
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