Сорокская подзона СЭЗ «Ungheni-Business» будет модернизирована

В муниципии Сороки начаты строительно-монтажные работы в рамках проекта «Создание и развитие инженерно-строительной инфраструктуры Сорокской подзоны свободной экономической зоны «Ungheni-Business», финансируемого Национальным фондом регионального и местного развития (НФРМР) и реализуемого Северным агентством регионального развития.
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