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«Мин бик шат халкыбызда Эльмира Галимова кебек композитор булуына»

«Мин бик шат халкыбызда Эльмира Галимова кебек композитор булуына»

11 сентябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге Зур концертлар залында композитор Эльмира Галимова татар халкының тарихи вакыйгалары һәм эпосларына нигезләнгән, «Йөрәккә якын әсәрләр» дип исемләнгән концертын тәкъдим итте.

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