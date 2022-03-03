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16-летняя девочка-подросток пострадала в ДТП с двумя иномарками в Рязани

16-летняя девочка-подросток пострадала в ДТП с двумя иномарками в Рязани

Авария произошла в среду, 2 марта, примерно в 8.50 у дома №36А. По предварительным данным, 28-летняя рязанка за рулём «Тойоты Камри» при развороте не убедилась в безопасности манёвра и врезалась в «Рено Каптур» под управлением 36-летней женщины.

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