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Райан Джонсон рассказал о третьей части "Достать ножи"

Райан Джонсон рассказал о третьей части "Достать ножи"

Режиссер детектива “Достать ножи” и его продолжения Райан Джонсон подтвердил, что он активно разрабатывает триквел, и работы по созданию очередного продолжения ускорились теперь, когда забастовка сценаристов закончилась.

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