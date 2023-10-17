Райан Джонсон рассказал о третьей части "Достать ножи"

Режиссер детектива “Достать ножи” и его продолжения Райан Джонсон подтвердил, что он активно разрабатывает триквел, и работы по созданию очередного продолжения ускорились теперь, когда забастовка сценаристов закончилась.
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