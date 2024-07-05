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Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

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Поздравляем наших выпускников с успешной сдачей экзаменов 2024

Поздравляем наших выпускников с успешной сдачей экзаменов 2024

Дорогие наши выпускники, педагогический коллектив и все, кто помог ребятам показать хорошие результаты на экзаменах! Частная школа Образование Плюс I поздравляет своих учеников с окончанием учебного учреждения и пожелать успехов в дальнейшей жизни.

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