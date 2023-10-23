Еврокомиссия анализирует возможное продление ограничения цен на природный газ

Европейская комиссия анализирует возможное продление ограничения цен на природный газ. Этот шаг происходит на фоне опасений, что саботаж Балтийского трубопровода и конфликт на Ближнем Востоке могут привести к дальнейшему росту цен зимой, пишет Радор.
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