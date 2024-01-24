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"СНС" идёт в E-ON, или "энергетики" для Трампа и Гордеева

"СНС" идёт в E-ON, или "энергетики" для Трампа и Гордеева

ГК "СНС" хочет выйти на рынок торговых автоматов для продажи напитков. Таким образом, развивается бизнес, возможно связанный с экс-президентом Америки Дональдом Трампом и бывшим главой строительной ГК "ПИК" Сергеем Гордеевым.

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