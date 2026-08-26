Марат Валиуллин: «Хейз сам хотел приехать в КХЛ, это было важно для нас»

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ" Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание однолетнего контракта с 34-летним канадским нападающим Кевином Хейзом, который ранее выступал в НХЛ.
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