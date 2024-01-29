Business Insider: Китаю даже не нужно вторгаться непосредственно на Тайвань, чтобы втянуть США в войну

Военное столкновение Соединенных Штатов и Китая возможно даже если Пекин не вторгнется на Тайвань, а лишь организует его блокаду, считают американские эксперты, на которых ссылается издание Business Insider.
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