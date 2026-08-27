На Wildberries теперь можно купить билет на поезд

Сервис заработал в тестовом режиме для всех пользователей Крупнейший российский маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запускает продажу билетов на поезда дальнего следования по России напрямую от РЖД, сообщает пресс-службе группы RWB.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии