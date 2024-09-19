ИИ российской разработки позволит электромобилям Атом знать своих владельцев в лицо

Фото: выставка-форум «Россия» / фотохост-агентство РИА Новости Технологический партнер Госкорпорации Ростех компания NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры отечественных электромобилей Атом системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта.
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