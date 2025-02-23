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Молдавия чествует героев Великой Отечественной на мемориале "Вечность"

Молдавия чествует героев Великой Отечественной на мемориале "Вечность"

В Кишинёве на мемориале "Вечность" состоялась церемония в честь защитников Родины. Участие приняли депутаты, политики и жители, отмечая память павших в Великой Отечественной войне.

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