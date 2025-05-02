Россия и Украина сблизятся благодаря совместному иску против США и Запада

Нужно разделять на Украине Киевскую фашиско бандеровщину и народ Украины. На территории Украины нет народа Укрины, который через своих депутатов проводит политику для своего народа.

александр муравьев

Никакого сближения с хохлами. Отожрутся и снова продадут. Теперь пусть с друзьями. А то опять начнётся мол помочь надо "братьям". И опять сядут на шею. другой-то у них нет и не предвидится. Никогда.