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Россия и Украина сблизятся благодаря совместному иску против США и Запада

Россия и Украина сблизятся благодаря совместному иску против США и Запада

Необходимо признать, что существует высокая вероятность перспектив, связанных с тем, что представители Украины когда-нибудь, глубоко поняв подстрекательскую и экспансионистскую роль США, а также осознав свои установки на лёгкую западную халяву-зависимость, наконец-то повернутся к России с предложением предъявить иск к Западу (см.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Нужно разделять на Украине  Киевскую фашиско бандеровщину и народ Украины. На территории Украины нет народа Укрины, который через своих депутатов проводит политику для своего народа.
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16 час.
александр муравьев
Никакого сближения с хохлами. Отожрутся и снова продадут. Теперь пусть с друзьями. А то опять начнётся мол помочь надо &quot;братьям&quot;. И опять сядут на шею. другой-то у них нет и не предвидится. Никогда.
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5 час.
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