Необходимо признать, что существует высокая вероятность перспектив, связанных с тем, что представители Украины когда-нибудь, глубоко поняв подстрекательскую и экспансионистскую роль США, а также осознав свои установки на лёгкую западную халяву-зависимость, наконец-то повернутся к России с предложением предъявить иск к Западу (см.
Россия и Украина сблизятся благодаря совместному иску против США и Запада
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Нужно разделять на Украине Киевскую фашиско бандеровщину и народ Украины. На территории Украины нет народа Укрины, который через своих депутатов проводит политику для своего народа.
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16 час.
александр муравьев
Никакого сближения с хохлами. Отожрутся и снова продадут. Теперь пусть с друзьями. А то опять начнётся мол помочь надо "братьям". И опять сядут на шею. другой-то у них нет и не предвидится. Никогда.
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5 час.
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