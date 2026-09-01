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«Какие тупые…»: искусство парковки водительниц восхищает жителей Владивостока

«Какие тупые…»: искусство парковки водительниц восхищает жителей Владивостока

Крик души и одновременно жизненную зарисовку прислал в редакцию PRIMPRESS читатель — фотографию искусства парковки женщин-водительниц с не самым лестным комментарием.

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